Американскому и чешскому посольствам запретили брать на работу россиян

Прием на работу россиян - это элемент вербовки

Американское посольство в Москве больше не сможет нанимать на работу россиян. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, прием на работу россиян - это элемент вербовочной работы.

Также возможности нанимать на работу граждан России лишилось посольство Чехии в Москве. Комментируя выдвинутые Прагой обвинения в адрес России, Захарова назвала их состряпанными на скорую руку.

"Очередная карикатура, которую предъявили чешские официальные лица, всех устроила, я имею ввиду, всех непосредственных участников этого мейнстрима, в качестве не просто версии, а готовой доказательной базы для предъявления обвинений. Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом, - заявила Захарова, ее слова передает РИА Новости.

17 апреля премьер-министр Чехии сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим Прага приняла решение выслать из страны 18 российских дипломатов вместе с семьями. На следующий день Москва объявила об ответных мерах. Россию должны покинуть 20 сотрудников чешского посольства.



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