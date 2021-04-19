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Мороз рассказала о причинах расставания с Богомоловым

14:04
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Актриса и режиссер были вместе восемь лет

Актриса Дарья Мороз рассказала, почему спустя восемь лет отношений их брак с режиссером Константином Богомоловым распался.

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Отношения между Богомоловым и Мороз начались во время работы над спектаклем "Волки и овцы" в театре Олега Табакова. Симпатия переросла в увлеченность, а затем у пары родилась дочь.

"Он писал стихи невероятно трогательные. Наш тандем был очень плодотворен в профессии. Это здорово. Значит правильно перетекают энергии", - рассказала актриса.

Она призналась, что до сих пор не может назвать точную причину расставания с бывшим возлюбленным. По словам актрисы, в определенный момент их взгляды с режиссером разошлись. При этом перед расставанием и Мороз, и Богомолов боролись за отношения, но в итоге актриса приняла решение разойтись. Разрыв прошел спокойно и цивилизованно, отметила Мороз.

"На расставании я настояла. Может мне стоило быть мудрее. Ни одна из пар не может до конца сказать, почему это случилось. Мы остаемся друзьями. Как люди мы друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное", - добавила артистка.

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