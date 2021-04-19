Кремль сообщил, что Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

План заговорщиков Песков назвал "абсолютно деструктивным"
В ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, обсуждали ли в ходе телефонной беседы Владимир Путин и Джо Байден тему подготовки госпереворота в Белоруссии.
"Да, могу", - ответил кремлевский спикер на вопрос, может ли он подтвердить, присутствовала ли эта тема.
При этом план покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко Песков назвал "абсолютно деструктивным", что говорит о "большой опасности", передает ТАСС.
Ранее ФСБ раскрыла новые подробности подготовки военного переворота в Минске. Это должно было произойти 9 мая. Госпереворот планировали провести по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением киевских националистов. Среди заговорщиков - политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович.
Утверждается, что конечной целью было изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента. Руководить страной должен был "Комитет национального примирения".