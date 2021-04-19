Муцениеце перечислила плюсы от развода с Прилучным

Актриса смогла начать новую жизнь

После года в разводе актриса Агата Муцениеце заявила, что нашла немало плюсов в своем положении. Актриса 8 лет прожила в браке с актером Павлом Прилучным, у пары есть двое детей.

Муцениеце рассказала, что в первое время после расставания с мужем она сильно страдала, но после занятий с психологом поняла – жизнь еще не закончена, а впереди много интересного, передает Hello.

"Я пытаюсь делать все, чтобы с его именем больше никак себя не связывать. Я за многое благодарна, но я рада, что в конечном счете все именно так сложилось. Теперь у меня такое число проектов, к которому я всегда стремилась. Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели", - призналась актриса.

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