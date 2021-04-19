В Кремле пообещали и дальше отвечать на санкции США

Принцип взаимности является "абсолютной константой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами в понедельник заявил, что принцип взаимности в действиях России в контексте ответа на санкции со стороны Соединенных Штатов является "абсолютной константой".

"И на основе этой взаимности приняты решения [об ответных санкциях России]. Эти решения будут приниматься дальше", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Песков при этом подчеркнул, что не Москва является инициатором обмена рестрикциями, это, добавил пресс-секретарь, "излюбленная тактика США".

В прошлый четверг Вашингтон объявил о новых санкциях против России. Они касаются покупки российских долговых обязательств, 32 организаций и физических лиц, а также шести технологических компаний. Москва приняла ответные меры, представив черный список чиновников из США.

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