Депутат Мосгордумы Герасимов: Главархив Москвы примет на вечное хранение фотоснимки и фотопленки

Переданные материалы навсегда останутся в истории

В Главархив Москвы жители столицы смогут сдать на вечное хранение фотопленки и фотографии, что позволит оцифровать и сохранить большее число материалов для исследований. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов.

"Вот уже два года в столице работает проект "Москва - с заботой об истории", в основе которого - не просто документы, но те материалы, которые передали сами москвичи. Более 9 тыс. документов, семейных реликвий, писем военных лет уже переданы Главархиву и навсегда останутся в истории. Сейчас архив начинает прием фотографий и фотопленок с советского времени до 2000-х годов. Эти хрупкие свидетельства времени нуждаются в особых условиях хранения, многие материалы страдают от неподходящих условий, переездов, потопов и пожаров, гибнут и теряются безвозвратно. Передача их специалистам позволит сохранить их и оцифровать, а кроме того, при согласии владельцев - и использоваться в выставках", - рассказал депутат.

Прием материалов начнется в мае. Чтобы передать архивы, нужно обратиться в ближайший центр госуслуг с паспортом и материалами, которые будут сданы в Главархив. Затем документы и предметы направят в Главархив для хранения. Поврежденные материалы будут отреставрированы, в последствии они могут быть использованы в цифровом виде они будут для исследований и экспозиций.

"Сейчас Главархив обращается к послевоенному времени: советским годам, годам перестройки и девяностым. Этот период охватывает огромный период времени, глобальные процессы от восстановления страны после войны до современности. Как они отражались на жизни людей, быте, привычках? Что осталось на фото? За период в 50 лет существенно изменилась и любительская фотография, и это тоже создало большое поле для исследований. Что оказывалось в архивах сначала фотографов-любителей, а затем и на полароидных кадрах, пленках "мыльниц"? Все это будет интересно историкам, исследователям еще многие годы и сохранить эту базу для исследований важно и нужно", - резюмировал Герасимов.

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