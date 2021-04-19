ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Герасимов: Главархив Москвы примет на вечное хранение фотоснимки и фотопленки

14:34
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Переданные материалы навсегда останутся в истории

В Главархив Москвы жители столицы смогут сдать на вечное хранение фотопленки и фотографии, что позволит оцифровать и сохранить большее число материалов для исследований. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов.

Сергунина: Столичный портал "Узнай Москву" стал удобнее для пользователей
Собянин рассказал о будущем наземного транспорта Москвы

"Вот уже два года в столице работает проект "Москва - с заботой об истории", в основе которого - не просто документы, но те материалы, которые передали сами москвичи. Более 9 тыс. документов, семейных реликвий, писем военных лет уже переданы Главархиву и навсегда останутся в истории. Сейчас архив начинает прием фотографий и фотопленок с советского времени до 2000-х годов. Эти хрупкие свидетельства времени нуждаются в особых условиях хранения, многие материалы страдают от неподходящих условий, переездов, потопов и пожаров, гибнут и теряются безвозвратно. Передача их специалистам позволит сохранить их и оцифровать, а кроме того, при согласии владельцев - и использоваться в выставках", - рассказал депутат.

Прием материалов начнется в мае. Чтобы передать архивы, нужно обратиться в ближайший центр госуслуг с паспортом и материалами, которые будут сданы в Главархив. Затем документы и предметы направят в Главархив для хранения. Поврежденные материалы будут отреставрированы, в последствии они могут быть использованы в цифровом виде они будут для исследований и экспозиций.

"Сейчас Главархив обращается к послевоенному времени: советским годам, годам перестройки и девяностым. Этот период охватывает огромный период времени, глобальные процессы от восстановления страны после войны до современности. Как они отражались на жизни людей, быте, привычках? Что осталось на фото? За период в 50 лет существенно изменилась и любительская фотография, и это тоже создало большое поле для исследований. Что оказывалось в архивах сначала фотографов-любителей, а затем и на полароидных кадрах, пленках "мыльниц"? Все это будет интересно историкам, исследователям еще многие годы и сохранить эту базу для исследований важно и нужно", - резюмировал Герасимов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Фотографии военных лет
Фотографии военных лет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.