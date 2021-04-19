Правительство Австрии договорилось закупить вакцину "Спутник V"

Речь идет о миллионе доз

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что коалиционное правительство страны договорилось закупить 1 миллион доз разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни", - приводит слова Курца ТАСС.

Он уточнил, что начать использование препарата в Австрии хотят сразу после того, как регулятор Евросоюза выдаст на это разрешение.

Министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн же в свою очередь отметил, что считает "Спутник V" хорошей вакциной.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что власти Австрии "будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия" применения российской разработки.

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