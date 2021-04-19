Москвичи отстояли забытый на стройке памятник героям Великой Отечественной войны

К монументу до сих пор приходят дети погибших солдат

В Текстильщиках застройщик выкупил бывшего завода МЖК вместе с памятником героям Великой Отечественной войны, об этом в "Совет Матерей" сообщила пожилая москвичка Галина Сараева. По словам женщины, на мемориале высечено имя её отца, ушедшего добровольцем на фронт и погибшего в 1941 году.

На прошлое 9 Мая Галине не удалось возложить цветы к монументу, ведь стройку нового жилкомплекса огородили высоким забором. Местные жители даже начали переживать, что памятник попросту снесут. На обращение женщины отреагировала лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая, которая опубликовала у себя в соцсетях историю пожилой женщины, одной из первых обратившейся в новую общественную приёмную организации.

Несколько лет назад "Московский жировой комбинат" сменил прописку, а его территория была продана под строительство жилого комплекса. Бывших работников и местных жителей не пускали на стройку из соображений безопасности. А на закрытой территории остался советский монумент в память о погибших на войне заводчанах – фигура солдата и плита с высеченными именами тех, кто ушел на фронт и не вернулся. В списке 64 фамилии, в том числе и отца Галины Анатольевны – Анатолия Аверьяновича Скворцова. В ноябре 1941 г. он ушел на фронт и через месяц погиб в боях под Москвой.

"На памятник мы собирали всем заводом, работали по субботам. Когда его открывали – многие плакали, ведь в каждой семье были не вернувшиеся с войны. Каждый год к памятнику дети несли цветы. Я просто очень прошу помочь оставить нашего солдата "в живых", чтоб мы могли к нему приходить хоть иногда", - рассказала Галина Анатольевна.

В "Совете Матерей" выяснили, в каком состоянии памятник находится сейчас. Он оказался посреди стройки, окружённый техническими дорогами, имен на плите уже почти не видно. Татьяна Буцкая пообещала Галине Сараевой сделать всё возможное для спасения монумента. Начали сбор подписей местных жителей и известных москвичей, переговорили с застройщиком. Совет "Матерей" уже добился обещания, что памятник останется на своем месте и будет включен в архитектурный ансамбль жилого квартала. На время проведения строительных работ доступ к памятнику жителям откроют по праздникам, соблюдая все меры предосторожности на строительной площадке.

16 апреля Галина Сараева и Татьяна Буцкая вместе возложили цветы к памятнику.

"Я хочу предложить городским властям, не дожидаясь круглых дат, проверить, где ещё требует защиты память о наших защитниках. Наша задача и долг - обновить монументы, благоустроить вокруг них территорию, сделать их местом притяжения в каждом районе", - уверена Буцкая.

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