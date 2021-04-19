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Как в мире отреагировали на создание Суперлиги по футболу

14:57
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Британский премьер Борис Джонсон пригрозил клубам-участникам Суперлиги отменить господдержку

О создании нового футбольного турнира - Суперлиги - объявили сегодня его основатели - ведущие европейские клубы. Это "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Барселона", "Реал Мадрид", "Ювентус" и еще семь топ-команд.

Создание турнира уже осудили футбольные федерации Испании, Италии и Англии. Британский премьер-министр Борис Джонсон пригрозил клубам-участникам Суперлиги отменить государственную поддержку, передает "ТВ Центр".

Недовольны созданием нового турнира и в УЕФА. Там хотят исключить команды из состава участников соревнований под своей эгидой. Впрочем, клубы это напугать не должно. От Суперлиги они получат три с половиной миллиарда евро на модернизацию инфраструктуры и компенсацию потерь, которые понесли из-за пандемии. К тому же выплаты за игру в новом турнире существенно превысят прибыль от нынешних еврокубков. Проект привлек крупные инвестиции. Часть прибыли планируют получить за счет продажи прав на трансляции матчей.

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