Спасенный из пожара "суровый" кот стал звездой интернета

Животное немного обгорело

В Амурской области в поселке Магдагачи во время тушения пожара был спасен рыжий кот. Он забился в угол и не мог выбраться самостоятельно. Как сообщает в Instagram областной центр гражданской защиты и пожарной безопасности, у животного обгорели мордочка и усы.

"Но в целом рыжий не пострадал. Перепуганное животное передали хозяевам дома", - сообщили в центре. Пользователей соцсетей восхитила невозмутимая морда животного.

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