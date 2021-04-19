ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина предложила ЕС план по "сдерживанию России"

15:22
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Киев надеется на новые санкции против Москвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter, что предложил коллегам из Евросоюза план действий "для сдерживания дальнейшей эскалации России".
Глава ЦРУ заявил о "вторжении" России на территорию Украины

"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - добавил глава украинского МИД.

Ранее по итогам переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственно возможным решением конфликта в Донбассе является политическое урегулирование.

Обострение в регионе продолжается с конца февраля, стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.