Украина предложила ЕС план по "сдерживанию России"

Киев надеется на новые санкции против Москвы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter, что предложил коллегам из Евросоюза план действий "для сдерживания дальнейшей эскалации России".
"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - добавил глава украинского МИД.
Ранее по итогам переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственно возможным решением конфликта в Донбассе является политическое урегулирование.
Обострение в регионе продолжается с конца февраля, стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram