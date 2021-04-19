Украина предложила ЕС план по "сдерживанию России"

Киев надеется на новые санкции против Москвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter, что предложил коллегам из Евросоюза план действий "для сдерживания дальнейшей эскалации России".

"Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", - добавил глава украинского МИД.

Ранее по итогам переговоров с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что единственно возможным решением конфликта в Донбассе является политическое урегулирование.

Обострение в регионе продолжается с конца февраля, стороны - Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР - обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и обстрелах.

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