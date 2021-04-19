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Москвичей предупредили о пике цветения растений-аллергенов

15:32
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Он приходится на конец апреля

В третьей декаде апреля в Москве ожидается пик пыления у березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена, которые являются сильными аллергенами. Об этом жителей столицы предупредили в столичном комплексе городского хозяйства.

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"Сейчас в Москве продолжает активно цвести ольха. Цветение орешника почти закончилось. В третьей декаде апреля ожидается пик пыления сразу нескольких растений, вызывающих аллергическую реакцию: березы, ивы, тополя, ясеня, вяза и клена", - сказано в сообщении.

Эксперты также обратили внимание москвичей на то, что в соцветиях этих растений образуется много мелкой и легкой пыльцы, которая способна перелетать по ветру на большие расстояния.. Она мелкая и легкая, поэтому ветер легко подхватывает и переносит ее на большие расстояния,

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