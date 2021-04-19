Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей

Работа дипмиссии парализована

Аплодисментами провожали оставшиеся десять сотрудников посольства Чехии в Москве своих депортированных из России коллег. Чешскую дипмиссию в российской столице покинула колонна из нескольких микроавтобусов и легковых автомобилей. МИД России предписал дипломатам покинуть страну до исхода дня 19 апреля.

Все началось вечером 17 апреля: чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Чешские власти объявили о высылке из страны в течение 48 часов 18 российских дипломатов. Детали расследования Прага раскрывать Москве не намерена.

18 апреля Москва объявила о б ответных мерах в отношении Праги. В МИД России заявили: Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "любые мифы и любые фейки". Персона нон грата объявлены 20 сотрудников посольства Чехии – им предписали пок5инуть российскую территорию в течение 24 часов. Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице в МИДе назвали абсурдными, голословными и надуманными.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек позже заявил, что реакция Москвы на высылку российских дипломатов "чрезмерна". По его словам, работа чешской дипмиссии в Москве парализована, передает РИА Новости.

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