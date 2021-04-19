Поклонники раскритиковали Тодоренко за образ с усами

Телеведущая захотела быть похожей на Дали

Телеведущая Регина Тодоренко часто выделяется благодаря своим ярким образам, однако иногда креатива получается более чем достаточно, считают ее поклонники.

Подписчики осудили Тодоренко за экстравагантный образ художника Сальвадора Дали, для которого ведущей пришлось надеть мужской костюм и накладные усы. В таком виде она появилась среди членов жюри шоу "Маска".

Поклонники Тодоренко в Instagram не оценили ее новый образ и посоветовали ей равняться на Валерию, которая тоже является одним из членов жюри в шоу.

"Мне Кончиту Вурст напомнила"; "Валерия, как всегда, безупречно выглядит, но усы Регины… Это ж надо додуматься! Конкретный перебор"; "Регина, зачем усы, для чего?"; "Образ девушки с усами кошмарен! Такая красивая девушка"; "Боже, Регина, ваши образы с каждым выпуском все безумней и безумней", - написали в комментариях.

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