ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поклонники раскритиковали Тодоренко за образ с усами

16:13
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Телеведущая захотела быть похожей на Дали

Телеведущая Регина Тодоренко часто выделяется благодаря своим ярким образам, однако иногда креатива получается более чем достаточно, считают ее поклонники.

Муцениеце перечислила плюсы от развода с Прилучным
Мороз рассказала о причинах расставания с Богомоловым

Подписчики осудили Тодоренко за экстравагантный образ художника Сальвадора Дали, для которого ведущей пришлось надеть мужской костюм и накладные усы. В таком виде она появилась среди членов жюри шоу "Маска".

Поклонники Тодоренко в Instagram не оценили ее новый образ и посоветовали ей равняться на Валерию, которая тоже является одним из членов жюри в шоу.

"Мне Кончиту Вурст напомнила"; "Валерия, как всегда, безупречно выглядит, но усы Регины… Это ж надо додуматься! Конкретный перебор"; "Регина, зачем усы, для чего?"; "Образ девушки с усами кошмарен! Такая красивая девушка"; "Боже, Регина, ваши образы с каждым выпуском все безумней и безумней", - написали в комментариях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Актриса и телеведущая Регина Тодоренко
Актриса и телеведущая Регина Тодоренко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.