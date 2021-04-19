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Россиянам пообещали теплый май

15:59
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Осадки – в пределах нормы

Россиянам обещают теплую погоду в мае, с небольшими периодами холода. Температура в большинстве регионов будет в пределах климатической нормы, прогнозируют в Росгидромете.
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"Май в России ожидается теплым, но не исключены короткие похолодания. В целом среднесуточная температура воздуха для большинства субъектов европейской части будет находиться в пределах климатической нормы", - сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог отметил, что в средней полосе России, в Центральном федеральном округе и центральной черноземной зоне среднесуточная температура будет около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем.

Теплее обычного – до плюс 10 градусов – будет на востоке Таймыра и в большинстве районов Якутии. Количество осадков в мае ожидается в пределах нормы. Суше обычного будет только в Приазовье, на востоке Ставропольского края, в большинстве районов Волгоградской и Астраханской областей, передает РИА Новости.

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