Таллин возобновляет авиасообщение с Москвой

Первый рейс запланирован на 25 апреля

Столица Эстонии и Москва уже в ближайшее время возобновят авиасообщение. Об этом сообщает в понедельник "Прайм" со ссылкой на пресс-службу Таллинского аэропорта.

Как ожидается, первый рейс состоится в воскресенье, 25 апреля. "Рейсы в Москву будет обслуживать российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Пока запланирован один полет в неделю по воскресеньям", - сообщили в воздушной гавани.

Ранее Россия продлила до 1 июня приостановку авиасообщения с Великобританией. На такие меры власти пошли, когда подтвердилось, что на территории Соединенного Королевства выявили новый штамм коронавируса.

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