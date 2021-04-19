В Мосгордуме предложили лицензировать хозяев собак бойцовских пород

Человек должен быть ответственен за свое животное

Депутат Мосгордумы Александр Козлов предложил ввести лицензии на собак бойцовских пород. Он рассказал, что к нему обратилась москвичка, пострадавшая от укусов такого животного, а также ее соседи. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов в ТиНАО.

"Граждане неоднократно сообщали в полицию о том, что хозяева одной из квартир содержат животное ненадлежащим образом: выгуливают пса не просто без намордника и без поводка, что является административным правонарушением, но свободно выпускают в подъезд. Необходимо принять соответствующие меры в отношении нарушителей", - сказал Козлов.

Сейчас за нарушение правил содержания и выгула собак Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, напомнил депутат. Козлов считает, что желающие завести бойцовскую собаку должны получать "своего рода лицензию".

"Человек должен быть ответственен за свое животное не только в плане отношения к своему питомцу, но, и чтобы животное не доставляло проблем окружающих. Следить за тем, кто как выгуливает собак - пока некому. Для этого нужно создание специальной службы. Но первую очередь сам человек должен быть адекватным, уравновешенным", - сказал столичный депутат.

Кроме того, он предложил создать единую базу таких животных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram