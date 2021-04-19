В МИД отреагировали на отказ Праги давать детали о взрыве

Вся эта история - отвратительный фейк, отметили в ведомстве

В понедельник из Москвы в Прагу отправились 20 чешских дипломатов. Все они объявлены persona non grata. Такое решение МИДа стало ответом на высылку сотрудников российского посольства из Чехии. Власти республики вдруг решили, что спецслужбы нашей страны причастны к взрыву во Врбетице в 2014 году. Якобы и доказательства имеются, но нам их не представят. ЕС и США уже давно достаточно лишь голословных обвинений в адрес России. Ведь замешана здесь не только политика, но и большие деньги.

Иномарка с дипломатическими номерами выезжает из ворот - чешские дипломаты покидают посольство в Москве и направляются в аэропорт. Домой должны вернуться 20 работников дипмиссии. На службе останутся лишь пять человек - это фактически парализует работу ведомства. И хотя Прага первой пошла на эскалацию напряженности, после зеркального ответа России вдруг опешила.

"Реакция со стороны России сильнее, чем мы ожидали, они выслали большее количество наших дипломатов, чем мы - их. Мы выслали только 18. Но ведь Чехия ничего не совершала, это мы, а не Москва, стали жертвами операции российских спецслужб", - отметил министр иностранных дел Чешской республики Ян Гамачек.

Речь о предполагаемой причастности России ко взрыву на военном складе во Врбетице. Якобы так наши спецслужбы пытались помешать вывозу находящихся там боеприпасов на Украину. Только вот с момента инцидента прошло уже 7 лет, и все это время чешское правительство возлагало вину исключительно на владельцев хранилища. А тут вдруг вспомнило о России. При этом доказательств Прага, по традиции, предоставлять Москве не собирается.

"Заявление главы МИДа Чехии о том, что Прага не намерена раскрывать Москве детали расследования, и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк. Когда ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных, речь идет о том, что это традиционный сценарий highly likely", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это не первый антироссийский демарш Чехии. Из последнего - снос памятника маршалу Коневу в Праге, идея заменить его монументом в честь власовцев и оскорбительные выпады в адрес нашей страны. Именно Чехия одной из первых выслала российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. А еще, как под копирку, вслед за Вашингтоном обвинила Москву во вмешательстве в свои внутренние дела. В США, к слову, и сейчас горячо приветствуют решение Праги.

Чешские власти давно пропагандируют антироссийские настроения в обществе. А потому происходящее на митинге у нашего посольства в Праге закономерно. Здание облили кетчупом. На плакатах - оскорбления. Речи - воинственные.

Причин этим внезапным и беспочвенным обвинениям в адрес России несколько. Во-первых, это опять-таки пляски под дудку Вашингтона, совсем недавно объявившего о новых санкциях против Москвы. Во-вторых, весьма непорядочный ответ на задержание в России группы, которая готовила военный переворот в Белоруссии. Наконец, это элемент экономической борьбы. Власти Чехии заявили, что на фоне скандала исключат "Росатом" из списка участников тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны.

Скандал сегодня в центре внимания и на онлайн-встрече министров иностранных дел Евросоюза. Риторика предсказуемо недружественная. Глава дипломатии Жозеп Боррель сходу констатировал рост напряжённости в отношениях с Россией. Поддержку Прага ищет и в НАТО. Вопрос о причастности Москвы ко взрыву на своем складе предлагает обсудить с членами альянса уже завтра. При этом, рассуждая о нашей вакцине от коронавируса, лицемерно называет Россию союзником. На голубом глазу заявлено, что хоть министр иностранных дел Чехии и отменил свой визит в Москву, тем не менее, намерен продолжить переговоры о поставках "Спутника V".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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