Собянин осмотрел заселяемую по Программе реновации новостройку на юге Москвы

Всего в Даниловском районе в программу реновации включён 31 дом

В Москве идет заселение еще одного дома, построенного по программе реновации. В современной постройке, которая возведена по индивидуальному проекту, предусмотрена каждая мелочь для комфорта и безопасности. В каких условиях теперь будут жить люди, в понедельник оценил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, стартовых площадок по этой программе в районе достаточно, поэтому жильцам соседних ветхих пятиэтажек не придётся долго ждать переезда.

10-этажный монолит построен по программе реновации. И совсем недавно принял новых жильцов. Они даже шагами замеряли расстояние. От старого дома до нового не больше 15 метров. Пока семья переносит вещи, свое любимое место караулит кот.

Просторные комнаты, высокие потолки, подземный паркинг, "умные" приборы учета, система видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Но главное - прибавилась жилая площадь. На целых 7 метров.

Главное, дом новый, современный. С тем-то домом: как сердцу не жалко, но он уже старенький. И Бог его знает, сколько бы он там еще просуществовал", - говоря новоселы.

В новостройку передут жильцы двух домов. В ней 70 квартир. Рядом - благоустроенный двор с детской и спортивной площадками.

"В Даниловском районе началось переселение по программе реновации. Подобрали семь площадок. Пока построен один дом. Монолит, с подземными гаражами. "Умный" дом со всей начинкой. С контрольно-измерительной аппаратурой, которая позволит контролировать подачу тепла, воды в каждую квартиру, что даст экономию по платежам. Ну, и в целом, качественный дом – у жителей практически нет замечаний и нет практически отказов по переселению в этот дом", - отметил Собянин.

Всего в этом районе в программу реновации включён 31 дом. А 12 построек, имеющих историческую или культурную ценность, оставят. "Надеюсь, программа реновации надолго не затянется. Хотя ряд домов в Даниловском районе не подлежит вообще сносу, а после переселения будет реконструироваться. Дома авторских проектов. Они не являются культурными памятниками, памятниками культурного наследия, но все равно дома, которые имеют свою архитектурную ценность, поэтому постараемся их сохранять", - рассказал Собянин.

В ближайшие несколько лет в новые квартиры должны переехать свыше пяти тысяч жителей.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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