Собянин осмотрел заселяемую по Программе реновации новостройку в ЮАО

Она оборудована "умными" приборами учета

В Даниловском районе началось переселение по программе реновации. Заселяемую в рамках программы новостройку в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

К качеству дома у жильцов нареканий практически нет. Новостройка оборудована "умными" общедомовыми и поквартирными приборами учета. Это позволит снизить траты на "коммуналку".

"Еще шесть площадок. Будут вводиться в 2022-2023 году, так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется", - сказал Собянин.

По словам мэра, в Даниловском районе ряд домов не подлежит сносу. После переселения их будут реконструировать. "Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность", - подчеркнул Собянин.

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