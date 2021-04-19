Собянин осмотрел заселяемую по Программе реновации новостройку в ЮАО

Она оборудована "умными" приборами учета
В Даниловском районе началось переселение по программе реновации. Заселяемую в рамках программы новостройку в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
К качеству дома у жильцов нареканий практически нет. Новостройка оборудована "умными" общедомовыми и поквартирными приборами учета. Это позволит снизить траты на "коммуналку".
"Еще шесть площадок. Будут вводиться в 2022-2023 году, так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется", - сказал Собянин.
По словам мэра, в Даниловском районе ряд домов не подлежит сносу. После переселения их будут реконструировать. "Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность", - подчеркнул Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram