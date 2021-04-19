ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел заселяемую по Программе реновации новостройку в ЮАО

16:31
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Она оборудована "умными" приборами учета

В Даниловском районе началось переселение по программе реновации. Заселяемую в рамках программы новостройку в понедельник осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

К качеству дома у жильцов нареканий практически нет. Новостройка оборудована "умными" общедомовыми и поквартирными приборами учета. Это позволит снизить траты на "коммуналку".

"Еще шесть площадок. Будут вводиться в 2022-2023 году, так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется", - сказал Собянин.

По словам мэра, в Даниловском районе ряд домов не подлежит сносу. После переселения их будут реконструировать. "Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность", - подчеркнул Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.