Подведены итоги онлайн-фестиваля "Читать, знать, помнить"

Дети исполняли не только широко известные произведения

В Москве подвели итоги первого онлайн-фестиваля художественного слова "Читать, знать, помнить". Школьникам предложили найти, изучить и прочитать литературные произведения о Великой Отечественной войне.

Участие в фестивале приняли все школы столицы. На конкурс поступило 8 тысяч видеозаписей. Многие из них, по словам членов жюри, были превосходными. Одна из лауреатов - Галина Ярцева - прочитала вместе с дедушкой Петром Ерофеевым стихи Алексея Суркова, посвящённые защитникам Сталинграда. Выбор был не случайным - Пётр Степанович сам участвовал в боях за этот город.

Примечательно, что дети исполняли не только широко известные произведения, но и находили тексты авторов не столь знаменитых. Фестиваль был организован в рамках общегородского проекта "Мой район в годы войны". Его главный итог в том, что дети и взрослые объединились в стремлении сберечь память о героических страницах истории, передает "ТВ Центр".

"Более 8 тысяч видео надо было отсмотреть, надо было выбрать тех, кто действительно показал всё, что мог, выложился до последнего", - отметила депутат Государственной Думы, куратор проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых.

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