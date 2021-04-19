В ФСБ раскрыли подробности подготовки переворота в Белоруссии

Заговорщики намеревались стать главными "кураторами" страны

В Кремле в понедельник подтвердили, что в ходе недавнего телефонного разговора лидеры России и США обсудили, в числе прочего, информацию о готовящемся покушении на президента Белоруссии. Появились и новые подробности самой истории. ФСБ опубликовало видеозапись встречи предполагаемых заговорщиков в одном из московских ресторанов, где они обсуждают план военного переворота в Минске. Включая физическое устранение Александра Лукашенко.

Именно после этой конспиративной встречи в Москве спецслужбы задержали организаторов вооружённого переворота, который планировался в Минске. ФСБ распространила новые кадры слежки, на них несколько раз путчисты обсуждают планы по физическому устранению Александра Лукашенко.

Как заявили в Комитете госбезопасности Белоруссии, сейчас задержанные дают признательные показания. Переворот планировали начать 9 мая, пока же искали силовую поддержку в лице высокопоставленных белорусских военных. Имена схваченных заговорщиков известны: Юрий Зенкович и Александр Федута. Оба - оппозиционные активисты, известные в Минске. Федута в прошлом был первым пресс-секретарём президента Лукашенко. Зенкович - юрист с двойным гражданством, белорусским и американским. За действиями этих людей давно следили белорусские спецслужбы. Фиксируя в том числе тайную передачу денег через камеры хранения.

"Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами Соединённых Штатов Америки. На территории республики Беларусь он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих республики Беларусь и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти", - сообщил начальник отдела Следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

По данным следствия, к подготовке переворота организаторы планировали привлечь союзников из Киева и Варшавы. При этом высших должностных лиц государства - список уже был составлен - намеревались "интернировать", то есть, по сути, отправить в некий концлагерь. В это время заговорщики сами бы стали главными "кураторами" страны.

Очевидно, в планах было и улучшение собственного материального положения. На вооружённый мятеж можно списать всё, в том числе и ограбление Лукашенко.

В российском МИД заявили, что обнародованные факты не оставляют никаких шансов коллективному Западу отрицать свою роль. Да и цели понятны. После киевского Майдана и других цветных революций подобное в Белоруссии не кажется невозможным. Но на этот раз путчисты подошли к делу слишком просто и были пойманы.

В Минске в отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье о заговоре с целью захвата власти. Каждому грозит до 12 лет лишения свободы.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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