Кремль подтвердил участие Путина в саммите по климату

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции

Владимир Путин примет участие в саммите лидеров по климату, который пройдет в формате видеоконференции. Выступление президента России запланировано на 22 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

О приглашении президента России на саммит по климату ранее сообщала пресс-служба Белого дома. Вашингтон заявлял о намерении организовать форум лидеров в виртуальном формате 22-23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, отметив, что Владимир Путин рассматривает это приглашение.

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