Российский МиГ-31 подняли на перехват самолетов США и Норвегии

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами

Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват воздушных целей, направлявшихся к российской границе над Баренцевым морем. Экипаж определил цели как патрульные самолеты ВМС США и ВВС Норвегии.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря", - сообщили в Национальном центре управления обороной России. Там напомнили, что российский Северный флот ранее сообщил о начале крупных учений в Арктике.

По данным военных, иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы Российской Федерации. После чего российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркивают, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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