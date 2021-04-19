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Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в онлайн-формате

17:12
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Организаторы надеются на очное шествие 24 июня

9 мая шествие "Бессмертного полка" пройдет только в онлайн-формате. Традиционное шествие в нынешнем году может состояться 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Ввиду жестких требований Роспотребнадзора мы не можем взять на себя ответственность за их выполнение в условиях продолжающейся пандемии. Это не только обязательный метр между участниками, это измерение температуры, это необходимость надевать маску. К сожалению, мы не готовы взять на себя такую ответственность", - сообщила сопредседатель центрального штаба общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По ее словам, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, в этом случае шествие "Бессмертного полка" в очном формате может пройти 24 июня.

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" открыт, сообщает РИА Новости. Для участия в акции необходимо подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru.

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