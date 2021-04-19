Эффективность вакцины "Спутник V" повысили до 97,6%

Вывод сделан на основании данных о вакцинации 3,8 миллиона россиян

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала еще более высокую эффективность, чем отмечалось ранее. По результатам анализа данных о вакцинации обоими компонентами препарата 3,8 миллиона россиян этот показатель повышен до 97,6%.

"НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины "Спутник V" на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата", - сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что такое число россиян были привиты в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. При этом заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027% - в то время как заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за тот же период – с 35 дня после запуска массовой гражданской вакцинации - составила 1,1%, передает ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что ранее публикация в журнале Lancet на основе проведенных клинических исследований российского препарата отмечала его эффективность в 91,6%. Новые данные и расчеты эффективности вакцины "Спутник V" будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае.

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