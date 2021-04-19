Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом на климатическом саммите

В саммите примут участие 40 мировых лидеров

В Кремле прокомментировали возможность двусторонних контактов президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом во время онлайн-саммита по климату. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подобные переговоры не планируются.

"Нет. Такие контакты не предусмотрены", - ответил Песков на вопрос журналистов.

В саммите по климату, который Вашингтон намерен провести в онлайн-формате 22-23 апреля, ожидается участие 40 мировых лидеров. Джо Байден пригласил на форум и Владимира Путина. 19 апреля в Кремле подтвердили, что президент России принял предложение и выступит на саммите в формате видеоконференции 22 апреля, передает РИА Новости.

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