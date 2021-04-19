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Высланные из Чехии российские дипломаты покинули страну

18:25
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Сотрудники посольства вылетели спецрейсом в Москву

Объявленные властями Чехии персона нон грата российские дипломаты покинули страну. Сотрудники посольства вылетели из Праги в Москву, сообщила сотрудник российской дипмиссии Мария Семенова.
"Сильнее, чем ожидалось": Чехия - о реакции России на высылку дипломатов

"Восемнадцать сотрудников посольства РФ и члены их семей покинули территорию Чехии. Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени спецбортом летного отряда "Россия", цитирует Семенову ТАСС.

Прага ранее объявила о высылке 18 российских дипломатов – якобы, являющихся сотрудниками спецслужб. Ответ Москвы чешскую сторону, по ее собственному признанию, шокировал. Глава МИД Чехии Ян Гамачек назвал реакцию России "слишком сильной" и заявил, что высылка двадцати чешских дипломатов из Москвы парализует чешское посольство.

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