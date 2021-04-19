Ракова: уровень безработицы в Москве сократился до 0,71%

В базе столичной службы занятости - более 350 тысяч вакансий

В Москве происходит снижение уровня безработицы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на текущий момент в службе занятости числятся 52 тысячи безработных (уровень безработицы составляет 0,71%).

"Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии и на 46% меньше чем на конец декабря 2020 года", - отметила Ракова, добавив, что с начала 2020 года работу нашли более 200 тысяч москвичей – это рекордный показатель.

Заместитель мэра рассказала, что в базе столичной службы занятости представлено более 350 тысяч вакансий. "Сейчас центр занятости населения реализует уникальный проект - формирование единого агрегатора вакансий с крупнейшими работными сайтами (HeadHunter и SuperJob) на платформе службы занятости", - отметила она.

Все это повышает шансы кандидатов найти новую работу. Центр занятости активно расширяет партнерские связи с работодателями. "В 2020 году в центре занятости "Моя карьера" налажено регулярное взаимодействие с более чем 400 партнерами-работодателями из различных отраслей", - отметила Ракова.

Она также сообщила, что наиболее востребованы сейчас профессии, связанные с оптовой и розничной торговлей, в частности, кассиры, продавцы и менеджеры по продажам. Также работодатели активно ищут официантов, поваров и парикмахеров.

Популярностью пользуется и удаленная работа. Число вакансий в городе с работой в таком режиме в апреле 2021 года выросло на треть по сравнению с декабрем прошлого года.

"Как в осенний период, так и теперь мы видим своей главной задачей быстрое возвращение людей на рынок труда", - подчеркнула Ракова.

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