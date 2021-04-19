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Австрия призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций

19:06
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Необходимо сосредоточиться на диалоге с Москвой

Брюсселю следует сосредоточиться на диалоге с Москвой. Надо отказаться от введения санкций в отношении России и использовать для контактов все существующие форматы и специализированные организации - вроде трехсторонней контактной группы, "нормандского" формата и ОБСЕ, убежден глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
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"Чтобы Путин участвовал в прямом диалоге с Меркель, Макроном и Зеленским в рамках так называемого "нормандского" формата, в первую очередь требуется отказаться от введения дальнейших санкций против России", - цитирует австрийского министра немецкое издание Die Welt.

Шалленберг выступил на неформальной видеоконференции глав МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают обвинения Чехии в адрес России по взрывам 2014 года и кризис на Украине.

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