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Путин обсудил с президентом Боливии поставки вакцины "Спутник V"

19:25
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Лидеры говорили о развитии двусторонних отношений

Поставки вакцины "Спутник V" в Боливию обсудил президент России Владимир Путин с лидером южноамериканской страны Луисом Арсе. Телефонный разговор состоялся 19 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая, прежде всего, борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили практические шаги по всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений. В беседе затрагивалась тема сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях, сообщается на сайте Кремля.

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