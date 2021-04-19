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"Совет Матерей" и "Единая Россия" предложат президенту ввести полную оплату больничного молодым родителям

21:20
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

"Единая Россия" поддержала инициативу "Совета Матерей"

Партия "Единая Россия" обратится к президенту страны с предложением полностью оплачивать больничные листы родителям дошкольников, независимо от трудового стажа. Эту проблему обсудили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая.

По её словам, организация получает буквально тысячи обращений по этому вопросу. Он тревожит, прежде всего, молодых родителей, которые ещё недавно были студентами и пока только начали трудовой путь. Малый стаж не даёт им права на 100-процентную оплату временной нетрудоспособности, в том числе и в тех случаях, когда это связано с уходом за больным ребёнком, отмечает "ТВ Центр".

"Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка", - рассказала Буцкая.

По инициативе "Единой России" в прошлом году был принят ряд решений по защите интересов семей с детьми. Новое предложение, как подтвердил Андрей Турчак, партия тоже поддержит.

"Уверен, что Владимир Владимирович тоже поддержит эту инициативу. На самом деле, эту несправедливость надо устранять. Молодые родители вынуждены бабушек и дедушек просить, чтобы они сидели с детьми, в то время как они болеют. Это касается не только детей, это касается и самих родителей, они не могут уйти на больничный сами, если они сами заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте мы вместе с таким предложением к президенту обратимся", - отметил Турчак.

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