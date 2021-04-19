Европейский футбол оказался на грани крупнейшего в его истории раскола

Футбол давно уже стал бизнесом, отмечают эксперты

В ночь на понедельник 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Предполагается включить в неё 20 лучших команд Старого Света и проводить между ними ежегодные турниры. Спортивный аргумент в том, что болельщики будут чаще видеть встречи с участием звёзд. Финансовый - то, что Суперлига сможет привлечь в разы больше спонсорских денег, чем нынешние соревнования. У проекта, однако, нашлись резкие критики - как среди спортсменов, так и болельщиков. А Европейский футбольный союз пригрозил инициаторам жёсткими санкциями.

Английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан" и ещё три вакантных места. Плюс, пять команд по результатам квалификации. Таков состав будущей Суперлиги по футболу, старт которой назначен на август. Директор соревнования - президент королевского клуба Флорентино Перес.

"Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять его законное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов поклонников и наша обязанность - удовлетворять потребности болельщиков", - заявил он.

Организатор суперлиги - финансовый холдинг JPMorgan Chase, который входит в большую четвёрку американских банков. Он даёт клубам более трёх миллиардов фунтов на развитие - каждому. Плюс, доход от телетрансляций и рекламы. Ещё призовые. Суммы фантастические. Вот строки из официального пресс-релиза, опубликованного на сайтах команд:

"Формирование новой лиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола. Клубы-основатели в течение многих лет стремились улучшить качество и силу существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могут чаще соревноваться друг с другом. Пандемия показала, что для повышения ценности и поддержки футбольной пирамиды в целом необходимы стратегическое видение и коммерческий подход".

Участники суперлиги - это гранды не только европейского, но и мирового футбола. А теперь ещё бунтари, отступники и предатели. Хоронят футбольные принципы и традиции. С таким заявлением выступили в ФИФА, УЕФА, национальных лигах этих команд, футбольные аналитики, эксперты и даже политики.

"Мы собираемся рассмотреть все, что мы можем сделать с футбольными властями, чтобы убедиться, что это не будет продолжаться в том виде, в каком оно предлагается в настоящее время. Я не думаю, что это хорошие новости для болельщиков и для футбола. Мне не нравится это предложение, и мы будем консультироваться о том, что мы можем сделать", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Официально команды суперлиги не отказались ни от участия в национальных первенствах, не от еврокубков. А сами спортсмены - от игр за сборные. Салах, Бензима, Конте, Погба, Лукаку, Суарез, Ибрагимович, Месси и Роналду. Вот лишь неполный список звёзд новой Суперлиги.

"А как они в физическом плане, ребята-футболисты, будут успевать? Помимо этого, есть ещё свой чемпионат. Есть ещё игры за сборную, есть Лига чемпионов, есть Лига Европы, есть всевозможные кубки, какие-то выставочные матчи - это просто невозможно будет сделать", - рассказал футболист Александр Мостовой.

И тут уже УЕФА, как говорится, встал в позу. Категорично заявляет: несмотря на былые заслуги, звёзды мирового футбола будут наказаны. Клубы дисквалифицированы и не смогут выступать на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам запретят выступать за национальные сборные.

Футбол давно уже стал бизнесом, причём с многомиллиардным оборотом. Трансферная стоимость самого дорого футболиста мира Килиана Мбаппе, например, приближается к 200 миллионам евро. Опять же, ещё доход от рекламы и телетрансляций. И на вершине этой горы денег несколько десятилетий сидят ФИФА и УЕФА - организаторы практически всех турниров на планете.

"Система футбола, выстроенная ещё в начале 20 века и не сильно менявшаяся за всё это время, сейчас рушится. Потому что во главе угла становится американский банк, который спонсирует Суперлигу и те самые 15 клубов-учредителей, которые сейчас подняли этот бунт", - отметил заместитель главного редактора газеты "Комсомольская правда" Павел Садков.

Понятно, что интерес к играм грандов такого уровня будет фантастическим. И предполагаемая прибыль - не меньшая по объёмам. И всё это в обход футбольных функционеров в лице ФИФА и УЕФА. Ясно, что именно поэтому в адрес команд летят самые страшные угрозы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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