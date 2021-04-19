Патрушев обсудил с помощником Байдена подготовку встречи президентов

Салливану указали на недопустимость вмешательства во внутренние дела России

Подготовку встречи на высшем уровне обсудили Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан. В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, стороны также затронули ряд международных проблем в сфере безопасности.

"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества", - заявили в пресс-службе Совбеза.

Как отмечается в сообщении, стороны подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того, Николай Патрушев указал Джейкобу Салливану на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников. Секретарь Совбеза подчеркнул бездоказательность обвинений в адрес Москвы.

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