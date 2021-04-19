Прага потребовала от посольства России отдать полгектара площади

Городские власти хотят разбить там цветочные клумбы

Власти Праги требуют, чтобы посольство России в Чехии освободило полгектара занимаемой дипмиссией площади. Это территория, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка.

"Городской совет Праги призвал правительство Чехии провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора в 1968 году", - сообщил в Twitter глава муниципалитета района Прага-7 Ян Чижинский. Он добавил, что соответствующее обращение направлено правительству Чехии.

Как сообщило чешское телевидение, городские власти намерены разбить на этой территории цветочные клумбы и высадить деревья. Утверждается, что так выглядела эта часть парка до августа 1968 года, когда здесь был развернут лагерь одной из советских воинских частей.

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