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Партия Зеленского потребовала объявить мобилизацию и призвать на помощь НАТО

20:50
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Украинцев призвали срочно вернуться на родину из России и "стран-сателлитов"

Расторгнуть дипломатические отношения с Россией, объявить мобилизацию и попросить НАТО развернуть базы на территории Украины. С таким требованием выступила в Верховной раде фракция президентской партии "Слуга народа".
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"Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне", провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации", - говорится в заявлении фракции, которое опубликовала в Facebook депутат Елизавета Богуцкая.

По мнению авторов документа, действия России являются для Украины "экзистенциальной угрозой". "Слуги народа" призвали соотечественников, "проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться на Украину".

Депутаты Рады предлагают обратиться к правительствам Великобритании и США с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины – для защиты "от возможной российской агрессии".  Странам НАТО предлагают временно развернуть на территории Незалежной подразделения противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей.

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