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МИД России ответил на требование "возврата" части территории посольства в Праге

21:34
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

У чешского посольства тоже есть недвижимость в Москве

Россия и Чехия обладают инструментами для профессионального и компетентного диалога по теме недвижимости, включая пользование земельными участками посольствами. Ранее этими инструментами стороны с успехом пользовались, привлекая при необходимости экспертов. Так в МИД России прокомментировали заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка российского посольства в Праге.
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"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

19 апреля стало известно, что пражские власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка. В российском МИДе напомнили, что означенные земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

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