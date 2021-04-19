МИД России ответил на требование "возврата" части территории посольства в Праге

У чешского посольства тоже есть недвижимость в Москве

Россия и Чехия обладают инструментами для профессионального и компетентного диалога по теме недвижимости, включая пользование земельными участками посольствами. Ранее этими инструментами стороны с успехом пользовались, привлекая при необходимости экспертов. Так в МИД России прокомментировали заявления чешской стороны о "возврате" земельного участка российского посольства в Праге.

"Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

19 апреля стало известно, что пражские власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка. В российском МИДе напомнили, что означенные земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

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