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Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию

22:18
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Глава государства выступит с посланием 21 апреля

Сегодняшний день Владимир Путин посвятил работе над посланием Федеральному Собранию, с которым он выступит в среду. Ежегодные послания - это программные документы, в которых президент даёт свою оценку текущей ситуации в стране и мире, и определяет стратегические задачи развития на ближайшую перспективу.
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Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что накануне и сегодня он общался с главой правительства и вице-премьерами. Во вторник работа над посланием, уже на завершающем этапе подготовки, продолжится, сообщает "ТВ Центр".

"В целом мы подходим к тому, чтобы договориться и поставить точку по некоторым важнейшим направлениям, к которым я, безусловно, отношу социальную сферу, проекты инфраструктурного развития. Поэтому давайте сейчас хотя бы подведём промежуточный итог с тем, чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил. Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики, поддержки предприятий, поддержки людей, тех людей, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. И чтобы рачительно мы отнеслись к государственным финансам, чтобы каждый рубль был эффективно использован и пошёл на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться", - отметил Путин.

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