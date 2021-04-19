Светлана Разворотнева: в России должно появиться доступное жилье по социальному найму

Субсидия поддержит малоимущие семьи

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева направила в правительство письмо с предложением ввести новые субсидии для малоимущих семей на съем жилья.

По ее словам, в стране должно появиться доступное жилье по социальному найму. "Субсидия поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода", - отметила Светлана Разворотнева.

Член Общественной палаты России рассказала, что покупка жилья в ипотеку недоступна по меньшей мере для половины российских семей. В то же время государством накоплены обязательства по обеспечению жильем более четырех миллионов семей. Многие из них ждут квартиры уже 20 лет.

"Летом 2020 года мною был подготовлен проект федерального закона, направленный на решение этих задач. Однако никаких решений по нему не было принято", - отметила Светлана Разворотнева.

Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин поддержал позицию Разворотневой. "Разворотнева говорит о необходимости создания единого реестра очередников и развитии арендного фонда уже не первый год. Общественный совет при Минстрое РФ эту позицию разделает", - отметил он.

По словам Степашина, Светлана Разворотнева - профессионал в сфере ЖКХ, жилищной политики и градостроительства.

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