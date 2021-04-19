Медики оценили влияние коронавируса на слух и память

Может грозить инвалидность

Последствия перенесенного коронавируса могут привести к инвалидности. Осложнения от COVID-19 самые разнообразные – в частности, потеря слуха и памяти. И они могут развиться даже у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, предупредил иммунолог Владислав Жемчугов.

"Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Это вплоть до инвалидности", — сказал врач в эфире НСН.

Избежать подобных неприятностей поможет вакцинация, подчеркнул Жемчугов. Врач отметил, что в России, благодаря прививкам, почти сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу. А игнорирующие вакцинацию люди сильно рискуют здоровьем.

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