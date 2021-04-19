Китай выставил Украине иск на $3,6 млрд по делу завода "Мотор Сич"

Против сделки выступали США

В понедельник получила продолжение скандальная история с украинским заводом "Мотор Сич". Китайские инвесторы, которые планировали купить предприятие по производству авиационных двигателей, за срыв сделки выставили иск Киеву на 3 миллиарда 600 миллионов долларов.

Заплатить за неудавшуюся попытку продать "Мотор Сич" теперь придётся из государственного бюджета. При этом непрямые потери пока только предстоит подсчитать. Китай - а он является крупнейшим торговым партнером страны - уже предупредил, что может свернуть все отношения с Украиной в этой сфере.

Напомним, администрация Зеленского решила аннулировать договор о покупке акций "Мотор Сич", объясняя это стратегической безопасностью государства. Против сделки с самого начала выступал Вашингтон, сообщает "ТВ Центр".

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