ВКС России уничтожили базу подготовки террористов в Сирии

Ликвидировано около 200 боевиков

Боевики в Сирии планируют теракты в преддверии выборов президента страны. Базы подготовки террористов располагаются на неподконтрольных сирийским властям территориях - в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют США, сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

По данным контр-адмирала, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой формировались боевые группы для проведения терактов в различных регионах страны. Там же изготавливались самодельные взрывные устройства.

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары", - сообщил Карпов. Он уточнил, что были уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 килограммов боеприпасов, передает ТАСС.

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