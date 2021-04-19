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Опубликовано видео с места взрыва в доме под Нижним Новгородом

22:44
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Информация о пострадавших уточняется

Причиной взрыва в трехэтажном жилом доме в Нижегородской области, по предварительным данным, стала утечка газа. ЧП произошло в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Данные о пострадавших уточняются.

"Ожоги получили три человека. Все взрослые. Под завалом, предположительно, находится один трехмесячный ребенок", - приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Площадь пожара, возникшего в результате взрыва, составила 1200 квадратных метров.

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