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Посол США может покинуть Москву на этой неделе

07:34
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Но он не собирается надолго задерживаться в Вашингтоне

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан покинет Москву уже на этой неделе и отправится в Вашингтон для консультаций с администрацией Белого дома, пишет портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.
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"Он вернется в Москву в ближайшие недели", - уточнил собеседник издания.

Официальных комментариев от американской стороны по этому поводу пока не представлено.

Ранее СМИ писали, что у дипмиссии США прямо противоположные планы. Сообщалось, что Салливан не намерен покидать Москву.

16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о встрече Салливана с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Последний, по словам Лаврова, порекомендовал послу Штатов отправиться на консультации в Вашингтон.

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