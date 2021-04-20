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МИД ответил на идею экс-главы Эстонии запретить въезд в ЕС россиянам

07:47
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Свое предложение Тоомас Хендрик Ильвес обосновал "безопасностью Европы"

В минувшее воскресенье бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил с предложением о временном запрете для россиян любых поездок в страны Евросоюза, так как "на кону безопасность Европы". На заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел России.
Президент Эстонии призвала принять Россию "такой, какая она есть"

"Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности", - приводит РИА "Новости" слова заместителя главы ведомства Александра Грушко.

Президентские полномочия Ильвес сложил в октябре 2016 года, на посту он пробыл два срока. Впервые политика избрали главой государства в 2006 году, переизбрали - в 2011-м.

Ранее в понедельник стало известно, что Таллин и Москва уже в ближайшее время возобновят авиасообщение. Как ожидается, первый рейс состоится в воскресенье, 25 апреля.

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