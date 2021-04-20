ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Потеряли креатив": дипломат о претензиях Чехии к России

08:48
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В Праге не знали, за что зацепиться

Российский МИД напомнил чешским властям, потребовавшим вернуть землю под российским диппредставительством в Праге, что участки были выделены СССР еще в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Напряженный разговор между Москвой и Прагой начался после того, как Чехия совершенно неожиданно объявила, что наши спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Доказательства предоставлять не стали, но выслали 18 российских дипломатов. Наш ответный шаг - в понедельник на родину отправились 20 чешских дипработников.

Напряженность в российско-чешских отношениях с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил дипломат, кандидат исторических наук Вениамин Попов.

"Удивительная история. Вообще чехи относятся к нам доброжелательно, так исторически сложилось. Но сейчас в Западном мире очень сложная ситуация. В США раскол общества по разным линиям, там много проблем. То же самое в Западной Европе. Как отвлечь от этих проблем? Не говорить же, что мы виноваты, не можем справиться с проблемами. Нет, во всем виноват Путин.

Мне кажется, что вот эта история – это дело рук английской разведки. "Хайли лайкли". Пишут под копирку. Теперь нашли тех двоих, что были в Солсбери. Думают, что у нас в ГРУ только два человека. И на них все свалили. Причем вытащили инцидент семилетней давности, который ни к чему никакого не имеет отношения. Не знали, за что зацепиться. Потеря какого-то креативного мышления, такая низкая квалификация", - заявил Попов.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Автомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве
Автомобиль с дипломатическими номерами выезжает с территории посольства Чешской республики в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.