"Потеряли креатив": дипломат о претензиях Чехии к России

В Праге не знали, за что зацепиться

Российский МИД напомнил чешским властям, потребовавшим вернуть землю под российским диппредставительством в Праге, что участки были выделены СССР еще в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Напряженный разговор между Москвой и Прагой начался после того, как Чехия совершенно неожиданно объявила, что наши спецслужбы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Доказательства предоставлять не стали, но выслали 18 российских дипломатов. Наш ответный шаг - в понедельник на родину отправились 20 чешских дипработников.

Напряженность в российско-чешских отношениях с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил дипломат, кандидат исторических наук Вениамин Попов.

"Удивительная история. Вообще чехи относятся к нам доброжелательно, так исторически сложилось. Но сейчас в Западном мире очень сложная ситуация. В США раскол общества по разным линиям, там много проблем. То же самое в Западной Европе. Как отвлечь от этих проблем? Не говорить же, что мы виноваты, не можем справиться с проблемами. Нет, во всем виноват Путин.

Мне кажется, что вот эта история – это дело рук английской разведки. "Хайли лайкли". Пишут под копирку. Теперь нашли тех двоих, что были в Солсбери. Думают, что у нас в ГРУ только два человека. И на них все свалили. Причем вытащили инцидент семилетней давности, который ни к чему никакого не имеет отношения. Не знали, за что зацепиться. Потеря какого-то креативного мышления, такая низкая квалификация", - заявил Попов.

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