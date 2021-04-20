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Неудачный перевод рекламы вакцины отправил русских в Латвии к праотцам

08:16
  • вторник
  • 20 апреля 2021

В версии на латвийском языке ошибок не было

Вы не собирались отправиться к прабабушке с прадедушкой? Самое время это сделать. История о том, как из лучших побуждений русскоязычному населению Латвии предложили отправиться к праотцам.

В республике идет кампания, побуждающая граждан вакцинироваться. Социальная реклама под лозунгом "Два миллиона причин сделать прививку". Уже интрига, в общем, и одной причины будет достаточно. Но сомневающимся решили пояснить необходимость мероприятия, напомнив о пожилых родственниках. Все доходчиво – герой говорит на латышском: "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке".

В Латвии бабушки и дедушки такие сознательные, что, как увидят непривитых внуков, на порог не пустят. Русскоязычному населению тоже решили напомнить о прививочной кампании, но весьма своеобразно. То ли переводчика хорошего под рукой не оказалось. То ли переводом занимался человек с отчаянным чувством юмора. В итоге получилось: "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".

Как ни печально, но у многих прабабушки и прадедушки уже давно не в этом мире. Вакцина, которая быстро отправит вас к ним, обретает облик братоубийственного препарата. Впрочем, и к русскоязычным, и к русским в странах Балтии давно уже отношение особое. Так бывший президент Эстонии  предложил русских в республику и в Евросоюз не пускать.

"Возможно, должен наступить перерыв для любых поездок из России. Просто заморозить визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону стоит безопасность Европы. Хватит", - заявил Тоомас Хендрикс Ильвес.

Хватит что? И чем русские так грозят дружелюбной Эстонии и Евросоюзу в целом? И если так грозят, почему запретить нужно временно? Тоомас Хендрик Ильвес не поясняет. Да может быть это просто акт гуманизма, не пускать русских туда, где их готовы отправить к прабабушке с прадедушкой.  Увидев рекламу вакцинации в Латвии, не пугайтесь. Там просто в действительности все не так, как на самом деле.

"ТВ Центр".

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