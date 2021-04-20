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Трамп призвал не подталкивать Россию в сторону Китая

08:02
  • вторник
  • 20 апреля 2021

"Ничего нельзя придумать хуже", считает экс-президент США

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил в эфире канала Fox News, заявив, что Вашингтону стоит работать над улучшением отношений с Москвой.

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"Мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию", - сказал экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что ему удавалось "хорошо ладить" с Владимиром Путиным, но ситуации повредило "российское расследование".

Ранее Трампа спросили, намерен ли он баллотироваться на пост президента США в 2024 году. "Вы можете надеяться. Это я могу сказать", - ответил он.

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