Сирийский Тадмор готовится принять первых туристов

Рядом с городом находится легендарная Пальмира

Российская авиация нанесла удары по базе террористов к северо-востоку от сирийской Пальмиры. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон. Ликвидированы около 200 боевиков. А также их техника: 2 десятка пикапов, оборудованных пулеметами и полтонны взрывчатки. На базе изготавливали взрывные устройства, радикалы намеревались использовать их в терактах в преддверии президентских выборов, которые запланированы на конец мая. Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях на неподконтрольных сирийским властям территориях, в частности в районе Эт-Танф, который контролируют США. Тем временем, в освобожденные от боевиков сирийские города, постепенно возвращаются мирные жители.

Рубить дрова тяжелым, самодельным топором сложно. Сразу отдышка. Сподручнее булыжником. Еще до войны Мухаммаду Джуме сделали операцию на сердце. Врачи запретили любые нагрузки, но больше некому.

В доме нет электричества. Старые доски для костра Мухаммад с женой собирают на свалках и в развалинах. В Тадмор семья вернулась из лагеря беженцев два года назад. Сегодня бывший разнорабочий - единственный кормилец.

"У меня пять дочерей и еще семья брата с нами живет. Перебиваюсь случайными заработками, в среднем получаю от 5 до 15 тысяч в неделю, это, конечно, очень мало, но слава Аллаху в городе никто не стреляет, больше нет войны, спокойно", - говорит Мухаммад.

Жизнь в послевоенный город вернулась пока всего на несколько улиц. У многих беженцев другого способа помыться просто нет. Воду, как и свет, провели еще не каждый квартал. В брошенных дворах слышен только лай собак. Большая часть разбитого войной Тадмора пуста.

Школа в Тадморе только начальная. Чем себя занять, мальчишки, которые старше 12-ти, придумывают сами. Неизвестно где взятые велосипеды, подростки, какие смогут, отремонтируют. Совсем ржавые сдадут в металлолом. Этим зарабатывают на жизнь и взрослые.

Журналистам сначала оказались не рады. Но когда узнали, что мы из России, успокоились. Брошенные на дорогах грузовики, разобранные на запчасти: для кого-то – это единственный источник дохода.

Самые успешные и состоятельные открыли в центре первые лавки и кафе. Соседи Ибрагима торгуют копеечным ширпотребом. У него самый ходовой товар - шаурма. На стенах - нераспроданные сувениры, ковры. От благополучного туристического города не осталось и следа. До войны в Тадморе, по разным оценкам, проживало от 45 до 47 тысяч человек. Сегодня - в десять раз меньше. Всем, кто возвращается, власти помогают найти работу. Выбор не велик. В основном людей привлекают на разбор завалов, уборку улиц, строительство и бурение артезианских скважин.

В квартале респектабельных отелей сегодня работает единственная в городе бригада ЖКХ. Гостиничный бизнес во время войны сгорел так же, как и дорогой холл от попадания мины.

"До конца года мы планируем вернуть еще 12,5 тысячи человек. Хотим отремонтировать гостиницу, чтобы можно было принимать туристов", - говорит мэр Тадмора Хамид Хаас.

Представители турфирм, по словам мэра, готовы привезти первые группы. Желающих увидеть древнюю Пальмиру, а она в полукилометре от окраины, предостаточно. Возможно, тогда и жизнь Мухаммеда изменится хотя бы немного к лучшему. Удастся найти постоянную работу. А, если власти проведут и свет, то не придется колоть доски камнями.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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