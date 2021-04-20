Во Владивостоке прошла первая репетиция Парада Победы

По центру города проехали десятки боевых машин

В российских городах идет подготовка к 9 мая. Минувшей ночью первая репетиция торжественного Парада Победы состоялась во Владивостоке. По центру города проехали десятки боевых машин.

Тренировка механизированной части парада начинается пешком. Экипажи боевых машин сначала проходят весь маршрут. Идут в таком же порядке, как будет ехать техника, соблюдая дистанцию и интервалы.

"Чтобы водитель понял, усвоил свои задачи, в каком движении ему двигаться, какую цель ему выполнять", - сообщил командир отделения Алексей Кудренко.

Задачи понятны, маршрут усвоен. 150 водителей и механиков садятся в боевые машины. Во время репетиции движение в центре города необходимо перекрывать, поэтому тренировка проходит ночью.

"Это гордо, участвовать в параде. Переживаем немного, потому что ночь, спать хотим, но мы чтим ветеранов, будем делать это ради них", - сказал водитель-механик Илья Енин.

Отмашка флажком, и техника начинает движение по центральной площади Владивостока. На тренировку отведено два часа.

Во время первой репетиции военная техника проходит по площади три раза. В параде принимают участие военнослужащие из разных частей Приморья. И за время тренировок им нужно научиться взаимодействовать как единый механизм.

В парадной механизированной колонне: зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", бронетранспортёры БТР-82А и машины радиационной и химической разведки, реактивные системы залпового огня "Град", бронеавтомобили "Тигр". Всего около 60 единиц техники. Машины с совершенно разными характеристиками должны пройти единой колонной.

"Заранее назначена скорость и обороты машины, на которых она идет, механик-водитель смотрит по сторонам и регулирует дистанцию между машинами", - рассказал командир машины Александр Михайлов.

Впервые в этом году зрителям покажут и БМП-3. 40 таких машин менее месяца назад поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота. У водителей и механиков будет еще как минимум три таких ночных тренировки. Затем репетиции пройдут уже совместно с пешими парадными расчетами.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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